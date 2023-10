Nasce il ’comitato allagati’: "Basta, pioggia di firme"

Oltre 700 firme per dire basta agli allagamenti e per la messa in sicurezza del territorio. Negli ultimi anni alcune aree di Ferrara sono state interessate da allagamenti nella zona est, da via Frutteti fino a via Liuzzo, a Quacchio e Francolino. Con danni ai residenti, tanto da indurli a costituirsi in un ‘comitato allagati’, supportati dai comitati cittadini di Francolino e ‘Caldirolo Libera’, che fa parte del forum ‘Ferrara Partecipata’. "Questa situazione sta peggiorando – spiega Rodolfo Baraldini referente di ‘Caldirolo Libera’ – a causa del cambiamento climatico e delle forme di urbanizzazione ad elevato consumo del suolo. Riteniamo sia responsabilità di chi governa la città adottare tutte le misure affinché questi allagamenti non si ripetano. Siamo uniti nel portare avanti in maniera compatta questa problematica". Il ‘comitato allagati’ oggi ha protocollato una petizione per ‘la messa in sicurezza idraulica di Ferrara’ corredata da oltre 700 firme dei residenti delle varie aree colpite da questi disagi con nove punti. "Abbiamo avuto alcuni incontri – prosegue Baraldini – con l’assessore Alessandro Balboni, Consorzio di bonifica, ufficio tecnico comunale ed Hera. Crediamo sia importate affrontare questa problematica pianificando interventi mirati. Nelle prossime settimane con Balboni e gli enti coinvolti effettueremo altri incontri". I quasi settecento firmatari della zona est di Ferrara chiedono una mappatura delle zone residenziali allagate e la valutazione di indennizzi, in virtù dei fatti accaduto negli ultimi anni come nell’agosto 2020 e quest’anno a maggio e settembre, con diversi disagi. Inoltre, che il Comune di Ferrara istituisca un organo o sistema di consultazione dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse sui problemi di sicurezza idraulica. Tra le richieste che il Comune in caso di alluvioni sia inserito nelle leggi, ordinanze e bandi nazionali o regionali che prevedono un indennizzo. Tra i punti, una pianificazione per un nuovo sistema di raccolta delle acque e fognature comunali. I cittadini chiedono che si intervenga nella pulizia delle caditoie e se necessario nei sistemi delle pompe di sollevamento. In conclusione. La petizione punta sulla richiesta di rivedere i calcoli idraulici dell’impianto fognario, si sollecita attenzione per l’aspetto della sicurezza sanitaria.

Mario Tosatti