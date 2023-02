Nasce il Comitato dei commercianti "Dobbiamo rivitalizzare il centro"

CENTO

E’ nato a Cento il Comitato Commercianti. "Siamo in una quarantina di attività, non solo del centro storico, accumunati dalle stesse problematiche che riscontriamo da tempo – spiegano – l’idea di costituirci era nell’aria da tanto tempo visto i problemi a Cento così abbiamo concretizzato la cosa. L’obiettivo è la rivitalizzazione del centro, creare eventi come già abbiamo mostrato di saper fare, aperture straordinarie, combattere il degrado e mantenere alta l’attenzione per la cura e la pulizia di strade e vetrine e, in generale, tenere il punto della situazione per migliorare la città, dialogando con l’amministrazione comunale e cercare di frenare la desertificazione del centro storico e il già grande numero di serrande abbassate definitivamente". Consiglio che rappresenta tutti i settori merceologici: Valerio Benatti, Monica Vecchi, Donatella Fava, Francesca Faella, Annamaria Cristofori, Stefania Correggiari, Valentina Piana, Lucia Fiocchi, Fabrizio Toselli, Stefano Pesci, Marina Grandi. "Abbiamo sentito la necessità di costituirci sulla carta, per essere più forti nel dialogo con le istituzioni, aver peso anche sulle decisioni territoriali, per poter accedere a contributi vari rendendoci autonomi, perché amiamo Cento e vederla che sta peggiorando, dispiace – proseguono - Abbiamo voluto pensare più in grande rispetto alle nostre singole vie, per contribuire a rivitalizzare la città e, di conseguenza, anche noi attività commerciali provare ad avere nuovi respiri in questi periodi difficili. Dopo la scelta del presidente, stileremo una lista di obiettivi pensando a lunga gettata nel tempo putando ad adeguate programmazione e promozione".