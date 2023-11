Nasce il ’Giardino dei donatori’. A Cona, un nuovo spazio verde per ricordare chi dona il sangue

Un ‘giardino dei donatori’ per ricordare il gesto della donazione. Ieri mattina, all’ospedale di Cona, si è svolta la cerimonia di posa del primo albero nello spazio verde antistante l’ingresso 4, alla presenza delle autorità comunali, dell’azienda sanitaria ferrarese, Coldiretti, Avis ed i sostenitori dell’iniziativa. Il progetto ha una durata iniziale di tre anni ed è stato voluto ed organizzato, in accordo con il Green manager interaziendale Daniele Zappi, da Avis Provinciale e Comunale Ferrara, Coldiretti, Presidenza del Consiglio Comunale, Assessorato all’Ambiente e quello alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara.

Un contributo anche dall’Istituto scolastico ‘Vergani Navarra’ la posa degli alberti e le ditte LyondellBasell e Yara. Il giardino vedrà la messa a dimora di dieci alberi e dieci cespugli per il primo anno. Nel corso della mattina sono state piantumate le prime due essenze Carpinus Betulus (Carpino bianco) e un arbusto di Corniolo. L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, si occuperà della manutenzione. Ognuno di queste sarà contraddistinta da un codice di riferimento, quindi, ogni nuovo donatore potrà dunque identificarsi con una pianta. Il primo donatore è stato Alessandro Brazzo, 21 anni studente universitario di medicina a Ferrara, originario di Margherita di Savoia (Barletta). Sergio Mazzini, presidente Avis Ferrara: "Il progetto nasce da un’idea di Avis, che non è solo donazione di sangue ma anche benessere in generale". Le piante (acquistate da Coldiretti Ferrara), sono state scelte assieme al Comune di Ferrara, sono state individuate in base alle caratteristiche di adattabilità e minor grado di allergenicità. Lorenzo Poltronieri, presidente del consiglio comunale: "Nel collaborare a questo progetto ho voluto avvicinare l’ospedale alla città. Attraverso questa iniziativa si può ricreare la simbiosi con la città". Ogni anno, nella Giornata del Donatore (14 giugno), saranno poste a dimora 25 alberature e altrettante siepi donate da Avis per mezzo di Coldiretti. L’assessore Cristina Coletti ha aggiunto: "Il Giardino dei Donatori si può sintetizzare con la parola gratitudine, che è la nostra, come Amministrazione, nei confronti di Avis per la ricchezza sociale che porta al territorio". In conclusione la dirigente dell’azienda sanitaria Monica Calamai ha commentato così l’iniziativa: "Grazie alla rete creata dalle istituzioni e dalle associazioni del nostro territorio si possono creare le basi per migliorare il benessere e l’offerta di cura rivolte ai cittadini. Questo progetto si inserisce perfettamente all’interno dell’umanizzazione dei percorsi di cura, in un’ottica di concetto ‘one health’ inteso come approccio alla salute a largo spettro. Negli ultimi anni si sta rivoluzionando quello che è il modo di concepire gli ospedali, passando da un’ottica di cura ad un concetto di benessere generale del paziente". Sono intervenuti acneh Claudio Minguzzi e Lara Borghi (LyondellBasell e Yara, sponsor che collaborano attivamente al progetto), e Daniele Zappi che ha illustrato il progetto per conto dell’Azienda.