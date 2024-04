Nasce il primo ’Bologna club’: "Una carica incredibile"

A Cento è nato il ’Bologna club Joey Saputo’ per mano di Stefano Giorgi (foto) che ne riveste anche la presidenza. "Abbiamo aspirazione di diventare uno dei club più grandi, immaginavamo un bel numero di futuri iscritti, ma una cosa del genere era inaspettata – dice soddisfatto –, sono arrivate le prime 150 tessere dal centro coordinamento Bologna club con il loro gadget ufficiale e presto inizierà la distribuzione". Un club che nasce già con tanta voglia di fare. "Con gli amici soci fondatori, stiamo facendo tante cose e vogliamo realizzare un grande gruppo attivo di tifosi e amici, per condividere la passione verso il Bologna. Vogliamo organizzare tante cose, come la cena sociale, vedere la partita e tifare assieme, organizzare incontri, scambiare opinioni e, obiettivo importante sarà organizzare delle belle trasferte e fare in modo che i giovanissimi si attacchino a questa maglia. Stiamo anche finendo un nostro simpatico gadget esclusivo". E annuncia che, con la tessera del Bologna club centese, i soci, presso alcuni esercenti convenzionati, avranno una scontista dedicata.

l.g.