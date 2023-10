Nasce il primo circolo di Fratelli d’Italia. "Ci occuperemo di sicurezza"

Al Bar Trattoria ‘La Botte’ di Serravalle, venerdì alle 18 verrà presentato il primo Circolo di Fratelli d’Italia di Riva del Po. Come spiega Francesco Robboni (nella foto), che introdurrà l’incontro, l’organizzazione era cominciata prima che succedessero gli incresciosi fatti di giovedì sera, quando è scoppiata una rissa di cui sono rimasti vittima i titolari e il locale sede dell’iniziativa: "Ciò non ci esime dal fare alcune considerazioni: sempre più spesso, nel nostro Paese, accadono fatti di questo tipo – afferma –. Qualcuno, ospite, a volte tutelato, a volte clandestino, che dovrebbe avere massimo rispetto e considerazione per la generosa accoglienza che gli viene concessa, approfitta non rispettando le regole e le persone. Noi chiediamo leggi e comportamenti che tutelino la serenità e la tranquillità dei nostri paesi e delle nostre comunità. Chi non ci rispetta venga allontanato dal paese".

v.f.