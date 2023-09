Nasce in città il Comitato ’Verso Italexit’. Mattarelli: "Siamo contro la globalizzazione"

A Cento con Marco Mattarelli nasce il Comitato Verso Italexit. "Nasce con l’obiettivo di supportare iniziative ispirate ai valori dell’Italexit – Rspiega - Il Comitato si propone di promuovere e sostenere tutte le azioni ritenute necessarie ed essenziali per contrastare i danni dovuti alla globalizzazione e il neoliberismo sfrenato. Promuoveremo attività, incontri, eventi per salvaguardare l’applicazione quotidiana dei principi costituzionali e raccolte fondi da destinare ad azioni ed opere di solidarietà sociale. Nelle nostre città, come in Italia e in Europa, sono i poteri forti , i poteri Finanziari , le lobby e chissà cos’altro che non conosciamo ad influenzare la politica in modo determinante ed esclusivamente a loro favore".