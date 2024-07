Nasce Iscom . Bologna Ferrara

Lo scorso 28 giugno si è definita l’aggregazione tra i due enti di formazione rispettivamente di Confcommercio Ascom Bologna e quello di Ferrara. Un’aggregazione che ha realizzato una nuova realtà denominata ISCOM Bologna Ferrara, in grado di sostenere appieno l’offerta formativa e la consulenza organizzativa per le imprese e i lavoratori del terziario (commercio, turismo, servizi e professioni) all’interno di un’area vasta che unisce i territori di Bologna e Ferrara. La nuova realtà è in linea anche con le aspettative della Regione Emilia-Romagna che sostiene tali piani di riorganizzazione attraverso bandi mirati e finalizzati, da un lato, a promuovere la stabilità e la solidità degli enti di formazione accreditati, dall’altro a potenziare e innovare il sistema della formazione nel suo complesso. "L’aggregazione dei nostri enti, coerentemente con gli indirizzi tracciati dalle politiche regionali, è il frutto di un percorso condiviso, virtuoso e strategico - sottolinea Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna -, in grado di potenziare e diversificare l’offerta formativa di Confcommercio nei territori di Bologna e Ferrara"”. "Colgo con favore questa progettualità alla quale si stava lavorando già da alcuni anni - dichiara Marco Amelio, Presidente provinciale Confcommercio Ferrara -. Ci sono tutte le condizioni per un eccellente risultato in un’ottica di area vasta".

"Siamo di fronte ad un passaggio importante sia per gli enti di formazione, sia per le associazioni di Bologna e Ferrara - aggiunge Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna -: l’aggregazione ci offre infatti l’occasione di aumentare la nostra rappresentatività nel Terziario e, più in generale, in quel vasto tessuto di piccole e medie imprese che operano nei nostri territori". "Si tratta - conclude Davide Urban, direttore generale Confcommercio Ferrara - di un primo passo importante per sostenere e rendere più competitivo il sistema formativo a supporto del mondo imprenditoriale dei nostri territori". Un ringraziamento congiunto viene indirizzato "a tutto il personale degli enti e dei professionisti che in questi mesi di sono dedicati, senza sosta, al raggiungimento di questo significativo e positivo esito".

re. fe.