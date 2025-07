Nasce la casa dello sport. Al ’Bihac’ maxi cantiere

Sarà un centro sportivo “Bihac” totalmente rinnovato, quello che prenderà forma dopo il maxi-cantiere che si sta preparando e che avrà un valore di 625mila euro. E che si è ulteriormente definito a seguito del passaggio consiliare di lunedì sera, servito a concedere una deroga rispetto alla distanza dei nuovi spogliatoi (che verranno realizzati a breve) e i confini con le proprietà vicine.

"Un fabbricato che verrà realizzato per dare risposta alle numerose realtà sportive che utilizzano gli impianti presenti in via Napoleonica – spiegano il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore allo sport, Ornella Bonati –. Il Bihac, d’altra parte, costituisce un fiore all’occhiello per il nostro territorio e riceviamo i complimenti di tutte le società sportive che arrivano da noi per gare o manifestazioni. D’altra parte, il parco rappresenta un polo di socializzazione insostituibile per la comunità, grazie anche alla nuova apertura del bar e ai servizi presenti".

Il cantiere che si sta preparando per il centro “Bihac” avrà un importo di 625mila euro, finanziati per il 67% da bando e il 33% da risorse dell’ente locale. "Il progetto – aggiungono il sindaco Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi – prevede anche la ristrutturazione degli spogliatoi in muratura esistenti, sopra i quali verranno collocati i pannelli fotovoltaici e per il solare termico. Questo, accanto ad un miglioramento impiantistico, porterà ad un risparmio pari a circa 32mila euro annui in termini di energia e consumi".

Accanto all’efficientamento ambientale e ai risparmi per le casse dell’ente, "E’ in programma un ammodernamento delle luci sul campo da hockey e la pista da atletica, per consentire lo svolgimento di gare nelle ore serali – aggiungono il sindaco e l’assessore Bonati –. Inoltre, accanto al miglioramento dei camminamenti, che serviranno anche a superare eventuali barriere architettoniche, ci sarà un investimento anche in termini di sicurezza, con le videocamere che permetteranno di monitorare gli accessi e a prevenire potenziali forme di vandalismo, rispetto ad uno dei parchi sportivi più belli della provincia".

Nei giorni scorsi, inoltre, il Comune aveva stabilito i nuovi criteri di assegnazione per la gestione delle palestre. "I criteri di assegnazione comunali vengono applicati quando vi sono sovrapposizioni d’orario tra le società utilizzatrici – dicono il Sindaco Simone Saletti e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati – riprendono per molti aspetti i precedenti, soprattutto per quanto attiene i giovani praticanti delle attività sportive, i residenti del territorio coinvolti, assieme alla partecipazione dei club a campionati di valore provinciale, regionale e nazionale".