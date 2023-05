Nasce la cittadella della salute "Fra i servizi ci sarà la radiologia"

Due anni e a Bondeno nascerà, all’interno di Villa Borselli, una seconda cittadella della salute come quella di San Rocco a Ferrara. Fra i servizi ci sarà quello della radiologia. In questo modo la Casa della Salute potrà essere un’alternativa all’ospedale di Cento. Formalmente, da venerdì 26 maggio il cantiere di recupero post-sisma di Villa Borselli di Bondeno è stato consegnato alla ditta assegnataria, il Consorzio Artigiani Romagnolo (Car) di Rimini. Entro quindici giorni prenderanno il via i lavori, partendo naturalmente dall’allestimento del cantiere che prevederà pulizia e delimitazione dell’area, oltre al montaggio delle impalcature e delle due gru. Il sindaco di Bondeno Simone Saletti, è soddisfatto: "Il fatto che il cantiere proceda per “stralci funzionali” è una notizia estremamente positiva, perché ci consente di lavorare per gradi e di aprire in anticipo rispetto alla conclusione dell’opera l’Ospedale di Comunità e l’area Hospice. Inequivocabilmente, Villa Borselli è destinata a diventare un punto di riferimento per l’Alto ferrarese, grazie alla posizione logistica ottimale, all’ampia possibilità di parcheggio, alla viabilità strategica e alla non trascurabile possibilità di poter espandere ulteriormente la propria offerta socio-sanitaria". La consegna lavori è stata effettuata alla Casa della Salute di Bondeno, alla presenza di Ausl Ferrara, del sindaco Simone Saletti e dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi: "Per vedere l’opera ultimata nella sua interezza, ci attendono due anni di lavori, ma l’obiettivo comune è quello di aprire una parte della struttura poco dopo la metà del cantiere – sottolineano i due amministratori matildei –. In particolare, è stato scelto il secondo piano di Villa Borselli per ospitare l’Ospedale di Comunità e l’area Hospice". Invece, terminata l’opera del valore complessivo di 8,5 milioni di euro, la struttura potrà contare su un ampliamento dell’area destinata a residenza anziani, oltre naturalmente all’espansione dei servizi della Casa della Salute.