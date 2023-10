Nasce ’La Comune di Ferrara’: "Società civile, ambiente e sociale"

La declinazione è al femminile. Si chiama "La comune di Ferrara". Alla politica tradizionale, che passa dai partiti, il gruppo spontaneo di cittadini che si sta trovando a lavorare assieme per proporre una visione alternativa a quella della giunta guidata da Alan Fabbri, preferisce "un approccio dal basso". A dirlo al Carlino è Anna Zonari (foto), portavoce del gruppo.

Zonari, su quali basi nasce questo ‘movimento’?

"La Comune è un gruppo molto eterogeneo di cittadine e cittadini mossi dalla volontà di rimarcare che nelle agende politiche attuali mancano totalmente le proposte per affrontare le sfide del nostro tempo: la giustizia climatica e quella sociale. La nostra è una chiamata all’impegno che parte dalla società civile. Per noi, conta molto anche il metodo politico".

In concreto significa essere alternativi ai partiti?

"No, significa aver maturato la consapevolezza che i partiti da soli non sono sufficienti. E i numeri dell’astensionismo – preoccupanti e in costante crescita – ci corroborano in questa convinzione. Tuttavia, il nostro percorso non è da leggere in chiave alternativa a quella dei partiti. Bensì come qualcosa di complementare".

Durante questi mesi di incontri avete prodotto un documento che consegnerete al Tavolo dell’alternativa?

"Abbiamo aperto un sito lacomunediferrara.it che, attraverso uno storytelling che correda fotografie di Ferrara realizzate con l’intelligenza artificiale, lancia alcune prime suggestioni di come può essere Ferrara proiettata nel futuro. Ci piacerebbe arricchirla via via con il ricco patrimonio di idee e competenze presenti in città. Benché la nostra collocazione sia alternativa a quella dell’attuale maggioranza che guida Ferrara, non siamo parte del tavolo dell’alternativa. Proprio perché riteniamo che la nostra attività debba partire dal basso, e lì rimanere, anche in termini di modalità di fare politica".

Farete una lista civica?

"Non lo escludiamo. Ma quella della formazione di una civica non è la nostra prima ‘ragione sociale’".

Il Tavolo dell’alternativa sta discutendo della candidatura da contrapporre a Fabbri. Voi che idea avete?

" Non abbiamo pregiudiziali, anche se una donna potrebbe rappresentare sicuramente un valore aggiunto. Tuttavia, anche per la scelta del candidato, non riteniamo che il Tavolo dell’alternativa sia il luogo ideale per trovare un’alternativa".

E come dovrebbe essere individuato il competitor del centrodestra?

"Attraverso un’ampia consultazione popolare, che coinvolga il più possibile la società civile e che rappresenti un metodo nuovo rispetto alle tradizionali modalità utilizzate. Noi, la vediamo così".

Federico Di Bisceglie