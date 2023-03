Nasce la comunità energetica per risolvere i problemi quotidiani

A Voghiera nasce la Comunità Energetica. E’ stata tenuta a battesimo dal sindaco Paolo Lupini, Emanuele Coletti (presidente della Cooperativa di Comunità Terre del Sandalo, Dante Bandiera, assessore all’Innovazione e il vice presidente della cooperativa, Ugo Sprocati. Come funziona? Sono associazioni tra cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni, in cui ogni componente è dotato di impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energie rinnovabili. Stiamo parlando della Comunità Energetiche, come quella che sta nascendo nel Comune di Voghiera. Un progetto di comunità, che vede il lavoro sinergico fra Comune di Voghiera e la cooperativa ‘Terre del Sandalo’ che è riuscito ad intercettare i fondi del bando della Regione Emilia-Romagna. Il dialogo e la collaborazione fra l’amministrazione locale e i soggetti privati del territorio (cittadini, imprese, associazioni), possono offrire soluzioni innovative ai problemi che condizionano la qualità della vita soprattutto nei comuni di piccola dimensione. E’ in questa prospettiva che il comune di Voghiera e la Cooperativa di Comunità "Terre del Sandalo" insieme ad altri soggetti del territorio, intendono dare risposte a problemi contingenti quali la difficoltà a mantenere il livello dei servizi nei piccoli centri o il grave peso dei costi energetici sui bilanci di famiglie aziende, istituzioni.

f.v.