Nasce la ’Consulta dell’inclusione’: "Così aiutiamo le persone fragili"

"Lavorare insieme per non lasciare indietro nessuno. Conoscere le esigenze del territorio e cercare di aiutare chi ha più bisogno andando a potenziare i nostri servizi sociali". Così L’assessore alle politiche sociali Francesca Lambertini sintetizza l’obbiettivo della ‘Consulta dell’Inclusione’ che è partita ufficialmente lunedì scorso, nella sala consigliare di Vigarano Mainarda. Protagonisti della Consulta sono Caritas, rappresentata da Carlo Alberto Terrieri che è stato eletto Vicepresidente, APS Strade rappresentata da Alessandro Mazzini, Avis con Luca Giacomini, IAL rappresentata da Davide Brugnati e Luisa Leone per associazione Aurora. E’ un organo collegiale consuntivo proposto dal vicesindaco Mauro Zanella e dalla Lambertini per creare un gruppo di lavoro sulle tematiche dell’Inclusione. "Un obbiettivo – hanno sottolineato - che vogliamo raggiungere e che perseguiamo con determinazione". Il vicesindaco Zanella, che ha la delega alle associazioni, ha sottolineato come l’amministrazione comunale "voglia lavorare con il territorio potenziando il senso di comunità e di coesione sociale – ha spiegato - la cui massima espressione è rappresentata dal volontariato e dall" associazionismo che tanto fa per il nostro territorio". L’iter burocratico per la costituzione della ‘Consulta dell’Inclusione’ era partito lo scorso 10 marzo con l’approvazione, in Consiglio Comunale, del Regolamento per il suo funzionamento. Successivamente era stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni ed enti, invitandoli a partecipare attivamente al progetto. Lunedì scorso, l’insediamento ufficiale della consulta presieduta dal sindaco Davide Bergamini e dall’assessore Lambertini, con il vicesindaco Zanella e l’assessore Daniela Patroncini. Sarà fondamentale il contributo delle associazioni, che sono in prima linea nell’incontro con le persone in difficoltà, capaci di ascoltare e accogliere. La creazione della consulta dell’inclusione si pone come obbiettivo quello di affrontare le difficoltà e le problematiche che vivono le fasce fragili della comunità vigaranese.

cl.f.