Nasce la guida ’I love my Meis’. Venturini: "Apriamo le porte a tutti"

Una guida ‘inclusiva’ in oltre 60 pagine, con immagini e pittogrammi per conoscere al meglio il Meis. Si tratta del progetto ‘I love my’, ideato dal giovane Riccardo ‘Ricky’ Tampieri e supportato dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti. Con ‘I love my Meis’, si amplia il ’museo nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah’ di Ferrara, uno spazio aperto a tutti. Ciò è possibile anche grazie all’utilizzo della ’Comunicazione aumentativa alternativa (Caa)’. La guida in simboli, che descrive il museo e le tradizioni culturali della comunità ebraica ferrarese, è la terza pubblicazione realizzata dall’associazione ‘Il nodo’.

L’iniziativa è stata presentata ieri, nella residenza municipale di Ferrara, durante la cui conferenza sono intervenuti l’assessore Cristina Coletti e Lara Venturini, presidente dell’associazione ‘Il nodo’, Riccardo ‘Ricki’ Tampieri e Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis.

"È con grande soddisfazione che presentiamo – dice l’assessore Coletti – uno strumento che permette di superare i disagi espressivi e far scoprire Ferrara in maniera diffusa. La storia di ‘Ricky’ Tampieri insegna che valorizzare le abilità di ogni persona può far nascere cose belle e concrete. Ringrazio di cuore ‘Ricky’, la presidente Lara Venturini e i sempre più numerosi associati a questa realtà, che sta lasciando tracce importanti nel tessuto sociale territoriale. Estendo la gratitudine anche al direttore del Meis, Amedeo Spagnoletto, per aver nuovamente dimostrato la sua sensibilità".

Per questa opera l’associazione si è aggiudicata un contributo di 11mila euro nell’ambito di un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore.

"Dopo le prime due guide in Caa dedicate alle bellezze della città di Ferrara – ha dichiarato Lara Venturini – questa nuova pubblicazione ci permette di aprire le porte del Meis a un pubblico sempre più vasto, tramite il sistema simbolico che è di facile comprensione sia per le persone con deficit cognitivo-relazionale o in condizione post-traumatica, sia per le persone anziane o straniere".

Insieme a ‘Ricky’ Tampieri hanno lavorato Alice, Elia, Marcello, Marco e Oreste che si sono cimentati nella traduzione dei simboli. ‘I Love My Meis’ sarà disponibile gratuitamente al Meis, oltre che al bookshop del Castello estense.

"Sfogliare per la prima volta questa guida – ha detto Amedeo Spagnoletto – mi ha regalato un’emozione che non avrei immaginato. Questa iniziativa pilota è senz’altro meritevole di essere replicata in altri musei ebraici italiani, ai quali sicuramente la farò conoscere al più presto".

Mario Tosatti