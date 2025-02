Nasce la nuova rete educativa. Ecco il progetto ’Interconnessi’

Fism Ferrara si impegna per promuovere un’educazione che metta al centro il bambino, valorizzando la collaborazione tra scuole, famiglie e territorio. In questa visione, la continuità educativa tra nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria diventa un pilastro fondamentale per garantire a ogni bambino e bambina un percorso di crescita armonioso e coerente.

È proprio per sostenere questa continuità che nasce il progetto "Interconnessi", un percorso formativo e di riflessione che coinvolge scuole e servizi educativi del Comune di Comacchio. Coinvolgendo insegnanti, educatrici e coordinatrici, l’obiettivo del progetto è costruire una rete educativa solida, dove tutti possono contribuire con le proprie competenze ed esperienze per favorire lo sviluppo integrale dei bambini.

"Gli incontri, fin dall’inizio del percorso a settembre 2024, hanno rappresentato un’occasione preziosa per costruire una rete educativa capace di mettere al centro il bambino e la sua crescita, attraverso lo scambio di buone pratiche e l’approfondimento di metodologie condivise – spiega il coordinatore Fism, Luca Grassi -. E sabato 1° febbraio si è svolto uno degli appuntamenti più significativi del percorso, condotti dalla dott.ssa Marisol Trematore dove i partecipanti si sono immersi in un laboratorio creativo ispirato alle suggestioni artistiche di Bruno Munari".