Nasce la Scuola di Musica. Gestione a Theremin Srl

Con l’assegnazione della nuova concessione per la gestione della Scuola di Musica del Comune di Vigarano Mainarda, viene ufficialmente istituito il servizio educativo della Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda. L’atto, definito dalla dirigente del settore cultura Silvia Mastrangelo, consolida il ruolo della scuola di musica come centro educativo e culturale di riferimento per la comunità.

"La costituzione della Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda rappresenta un traguardo significativo nel panorama della formazione musicale locale, ponendosi in perfetta sintonia con i principi statutari della Legge Regionale, che sancisce il valore delle scuole di musica quali presidi di diffusione del sapere musicale, di inclusione sociale e di crescita culturale". Soddisfazione espressa anche dall’assessore alla Cultura Daniela Patroncini, che sottolinea l’importanza del servizio per la comunità: "L’educazione musicale rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri giovani, favorendo l’aggregazione, lo sviluppo di competenze trasversali e il senso di appartenenza alla comunità. La nascita della Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda segna un passo avanti significativo nel nostro impegno a promuovere attività educative di alto valore".

Il direttore Giorgio Borgatti e il vice direttore Alessandro Vanzini commentano così questo traguardo: "E’ una grande opportunità per rendere la formazione musicale sempre più accessibile e qualificata, anche grazie ad un ottimo corpo docenti".