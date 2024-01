Nasce la scuola per i cani guida di non vedenti e disabili

Una scuola per la formazione e l’addestramento di cani guida da destinare all’accompagnamento di disabili e non vedenti. Nascerà ad Argenta, la prossima primavera. Al progetto i "Lions e Leo Club Terre del Primaro" han devoluto un contributo di 1500 euro. Una somma questa raccolta nell’ambito di diverse iniziative, tra cui la recente cena a Villa Vittoria di Filo. Una festa in cui si è tra l’altro celebrato il 30ennale della manifestazione "Babbo Natale in Famiglia" e la consegna doni ai bambini porta a porta. Intanto altri 300 euro verranno elargiti, insieme a 50 vasetti di miele, all’Emporio Solidale ed al Banco Alimentare. Stesso importo andrà invece alla Fondazione Internazionale per progetti di tutela ambientale. Mentre sono in vista iniziative di ippoterapia al "Circolo Ippico di San Biagio" ed in collaborazione col centro riabilitativo "Le Rose" del "Parco La Fiorana". Nel corso della serata a Villa Vittoria, i rispettivi presidenti, Cristiano Balduzzi (Lions) e Marcello Grillanda (Leo) hanno stilato un primo bilancio delle attività targate 2023.