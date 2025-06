Nasce la ‘Stanza dei sogni’, luogo magico per i bambini ricoverati

È stato presentato ieri il progetto ‘La stanza dei sogni’, un innovativo ambiente multisensoriale ideato per migliorare l’esperienza del ricovero e delle procedure mediche per i bambini e i ragazzi assistiti alla Pediatria dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Cona. Il progetto, che verrà presentato ufficialmente in autunno, mira a creare uno spazio dove paura, ansia e stress possano essere superati, promuovendo il benessere psicofisico e facilitando l’accettazione delle cure. L’intero progetto è stato reso possibile grazie al generoso contributo dei Rotary Club Ferrara e Ferrara Est e del Comune. Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare un luogo ‘magico’ per bambini e genitori dove dimenticare paura, ansia, stress e malattia e poter affrontare meglio le procedure mininvasive necessarie per la diagnosi e la cura. Questo spazio, inoltre, rappresenta un luogo dove il bambino, con il suo caregiver, può sperimentare benessere e distensione prima delle visite negli ambulatori. Tutto questo rivolto particolarmente ai bambini fragili affetti da patologie croniche oncoematologiche, neurologiche e altri ambiti della disabilità pediatrica, incluso quello delle cure palliative.

La stanza dei sogni (i cui lavori di realizzazione sono ad oggi in corso) si basa sull’esperienza del Mondo Snoezelen, un ambiente fornito di una molteplicità di stimoli multisensoriali controllabili e modulabili. Questi ultimi si possono utilizzare per associare colori, suoni e immagini divisi in diverse categorie: primavera, estate, autunno, inverno, foresta, spiaggia o cascate, ma anche temi stimolanti con colori brillanti ad alto contrasto accompagnati da suoni corrispondenti. Per garantire la massima efficacia del progetto, è prevista una formazione specifica per il personale. "Si tratta di un’iniziativa – ha dichiarato la direttrice generale Nicoletta Natalini – che abbraccia l’umanizzazione delle cure".