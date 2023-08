"Nasce l’osservatorio locale per la conoscenza del paesaggio"

Un bene comune da proteggere e valorizzare: nasce ad Argenta l’Osservatorio locale del paesaggio, il settimo attivo in Emilia-Romagna entro la fine dell’anno: uno spazio concreto di confronto per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio: un bene comune in continua evoluzione, frutto di molteplici fattori umani e ambientali. Il via libera alla nascita del nuovo organismo - che riunirà associazioni, enti, cittadini, con il coordinamento del Comune - è arrivato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora alla Programmazione territoriale e paesaggistica, Barbara Lori: "Il paesaggio è un elemento fondamentale per definire l’identità di un luogo. I ‘paesaggi’, siano essi riconosciuti di eccezionale valore storico, artistico, ambientale, o quelli più nascosti ed inconsueti, rappresentano la storia delle comunità che li hanno ‘attraversati’ e trasformati. Ecco perché gli Osservatori locali rappresentano una straordinaria opportunità per ‘restituire ai luoghi’, attraverso la conoscenza, il significato identitario, per ripensarne il valore, la funzione e un’idea di conservazione e trasformazione aderente ai bisogni e alle aspettative delle comunità, con l’obiettivo di migliorarne la qualità", sottolinea l’assessora Barbara Lori.

f.v.