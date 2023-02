Nasce un laboratorio per diffondere la cultura della pace

Nasce all’Università di Ferrara il laboratorio per la pace, coordinato da Alfredo Mario Morelli, referente RUNIPace di Unife e Giuseppe Scandurra, docente e delegato alla III missione del Dipartimento di studi umanistici dell’Ateneo estense. Il neonato laboratorio, promosso da Unife e dalla Rete nazionale Universitaria per la Pace (RUNIPace), ha l’ambizione di creare un coordinamento che, grazie al contributo di tutte le parti e alla costituzione di una vera e propria rete, possa da un lato promuovere la ricerca e dall’altro favorire la diffusione nella società, e prima di tutto tra i giovani, di una cultura per la pace. Proprio nell’ambito della sua missione, il laboratorio per la pace organizza oggi alle 17 nell’aula 1 B di Palazzo Turchi di Bagno, (corso Ercole I D’este, 32), un’assemblea con tutte le organizzazioni, associazioni, movimenti, istituti culturali attivi nel territorio con iniziative sul tema della pace. Appuntamento con la prima iniziativa il prossimo 13 marzo: Giorgio Beretta, ricercatore dell’Opal, Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa, terrà una conferenza sul suo saggio ‘Il Paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata’. A seguire all’inizio di maggio, in data ancora da definire, è in programma una giornata di studi e conferenze sul delicato tema ‘Europa e pace’.