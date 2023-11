Nasce un passaporto per i talenti: "Così tratteniamo i nostri ‘cervelli’"

’Ferrara talent Playground’ si intitola il progetto sviluppato dall’Amministrazione comunale con l’Informagiovani e il Laboratorio Aperto dell’ex Teatro Verdi, per trattenere i ‘cervelli’ del territorio e attirarne da fuori, grazie a un ‘pacchetto’ di servizi personalizzati e a una selezionare di professionalità da proporre al mercato del lavoro.

L’iniziativa ha ottenuto un finanziamento di 170mila euro dalla Regione, a cui si aggiungeranno 42.500 euro di fondi comunali, per complessivi 212.500 euro. Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati ieri dall’assessore comunale ai Rapporti con l’Università Alessandro Balboni, assieme a Marco Antonio Rizzo, senior innovation officer del Laboratorio Aperto di Ferrara, Sabina Tassinari, responsabile Unità Operativa Adolescenti e Nuove generazioni e Informagiovani del Comune, e Erica Bisetto e Alessandra Piganti dell’Ufficio Progetti europei del Comune di Ferrara.

"Si tratta, per la nostra città, di un grande investimento sul merito e sul lavoro – dice Balboni –, tramite un’iniziativa che unisce diversi partner, con gli obiettivi comuni di creare opportunità per le nuove generazioni, sostenere i nostri giovani, indurre chi ha studiato all’estero a tornare, attrarre professionalità e contrastare lo spopolamento. I giovani che hanno le caratteristiche previste dalla legge regionale ‘Talenti’, legge 2 del 2023, potranno usufruire di un passaporto digitale e fisico che offrirà servizi e agevolazioni fino al 31 dicembre 2025 per rendere migliore la permanenza di chi già studia a Ferrara o di chi vuole rientrarvi o arrivarvi per la prima volta".

"Con questo progetto – spiega Marco Antonio Rizzo – intendiamo offrire delle opportunità ai giovani talenti, non solo sul piano professionale, ma anche su quello umano, toccando tutti i punti della vita di una persona e rendendo la città sempre più a misura di cittadino e di famiglia. Il progetto non è rivolto solo ai ragazzi universitari di Ferrara, ma anche ai talenti che abitano al di fuori della città, sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, per le aziende del territorio che vorranno segnalarci le competenze di cui hanno bisogno, potremmo trovare le università, anche fuori dall’Italia, che formano i profili con le competenze richieste e contattarle per segnalare le opportunità lavorative e le agevolazioni previste da ‘Talent playground’".