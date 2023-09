Nasce una città senza barriere La ’Carovana’ è pronta a partire

Ferrara sarà la prima città a livello nazionale da cui partirà ‘La Carovana dell‘autonomia urbana’. Si intitola così il progetto promosso dall‘Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, di cui Ferrara è città pioniera grazie al sostegno dell‘assessorato alle politiche sociali che ha concesso un contributo alla sezione ferrarese di Uici di 5mila euro (la proposta è nel piano di zona per il benessere sociosanitario dell‘anno 2023).

Il progetto, che consta nella realizzazione di alcune soluzioni tecnologiche e nella pubblicazione di una guida, è stato presentato ieri dall‘assessore del Comune di Cristina Coletti, da Renzo Rimessi (vicepresidente Uici Ferrara e responsabile della progettualità), Marco Trombini (presidente del consiglio regionale Uici Emilia-Romagna), Marino Attini (Direzione Nazionale Uici) e di Diego Bertocchi (co-fondatore e presidente della ‘Scen’ di Trieste, azienda Ems). "Uici è una realtà consolidata e preziosa per il nostro territorio – ha spiegato Coletti –. E’ un progetto che abbiamo scelto di sostenere perché è volto a divulgare le opportunità di inclusione delle persone che hanno specifiche esigenze, poiché non vedenti o ipovedenti. Le nuove tipologie di strumentazione, un radio-faro, due bastoni e un modello innovativo di occhiali, sono la dimostrazione che con la ricerca, unita al gioco di squadra fra istituzioni e fra realtà private, si possono raggiungere traguardi importanti. Questo anche grazie al comitato ferrarese area disabili, che raggruppa 60 associazioni". Il progetto consta nella realizzazione di un sistema tecnologico denominato Uici Letismart composto da elementi come un bastone che consente di poter ‘prenotare‘ alcune funzioni, attraverso un radio-segnale acustico, come l‘accesso ad un museo oppure il verde pedonale al semaforo. E’ stata pubblicata una guida alla progettazione urbana che includa le persone con disabilità visive. Le strumentazioni innovative e lo studio, frutto di ricerche con la ditta elettronica ‘Scen’ e ‘Target Srl’, verranno presentate martedì 12, alle 15.30, in Comune.

Mario Tosatti