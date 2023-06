Nasce una fattoria sociale Con ’Dalla Terra alla Luna’

Solidarietà a sostegno di una fattoria sociale. La Fondazione dalla Terra alla Luna, nei giorni scorsi, ha organizzato nella sede del Cus Ferrara (ristorante Le Querce) in via Gramicia la presentazione del circuito Gianni Venturi Memorial e delle iniziative benefiche a favore dei bambini. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore comunale allo sport, Gianluca Venturi, associazione 5 Petali, Roberto Cattabriga, Lions Club e Fondazione Mediolanum, Mariella Ferri, presidente della Fondazione dalla terra alla Luna e alcuni rappresentanti delle aziende Spreafico e Zanzi Fruitgrowing. La Fondazione Mediolanum onlus appoggia e da anni progetti a sostegno dei bambini in difficoltà. Nello specifico ha previsto fino ad oggi un contributo di 76.197 euro, a cui se ne sommeranno 10mila per il progetto della fattoria sociale della Fondazione Dalla Terra alla Luna Onlus. La soddisfazione di Mariella Ferri: "In origine il progetto era un rudere con annesso terreno situato alle porte della città di Ferrara, si sta velocemente trasformando, grazie all’aiuto di tanti, in fattoria sociale. Ospiterà al piano superiore alcuni laboratori dove troveranno spazi idonei a dare continuità ad alcune attività già in corso, oltre due appartamenti per cinque persone con autismo". L’assessore Andrea Maggi: "Si tratta di una lodevole iniziativa finalizzata". Il Cus Ferrara golf ha ospitato ‘Gianni Venturi Memorial cherity tuornament e la Spreafico Cup, gare stableford 18 buche finalizzate alla raccolta di contributi da destinare al progetto ‘laboratori multifunzione’ della Fondazione Dalla Terra alla Luna Onlus.

Mario Tosatti