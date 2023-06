"Nasce un’ampia alleanza contro il cibo sintetico"

Gentile lettore, per la verità non solo Coldiretti si è schierata nettamente contro. Proprio in questi giorni, è nata una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo di qualità e spingersi contro quello artificiale e sintetico. Ne fanno parte Acli, AcliTerra, Adusbef, Anpit, Asi, AssoBio, Centro Consumatori Italia, Cia, Cna, Città del vino, Città dell’olio, Codacons, Codici, Consulta Distretto del Cibo, ctg, coldiretti Demeter, Ecofuturo, Ewa, Federbio, Federparchi, Fipe, Fondazione Qualivita, Fondazione Una, Fondazione Univerde, Globe, Greenaccord, Gre, Italia Nostra, kyoto club, Lega Consumatori, Masci, Movimento consumatori Naturasi, Salesiani per il sociale, Slow food Italia, Unpli e Wilderness. "L’iniziativa – informa proprio Coldiretti Ferrara – è stata varata dai rappresentanti delle diverse organizzazioni nel corso di un incontro nella sala consiglio sede coldiretti ed ha come primo obiettivo la sottoscrizione di un manifesto per esporre le ragioni dell’alleanza ed aprire un confronto con istituzioni, associazioni, mondo scientifico, imprese e cittadini per l’avvio di una battaglia, quella contro il cibo sintetico e artificiale, che è possibile vincere – sostengono le organizzazioni - anche in una proiezione europea, nella certezza di agire per il bene comune". Una "assunzione di responsabilità" per salvare le campagne, evitare speculazioni e tutelare la salute dei consumatori.