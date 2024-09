"Nascita di nuove imprese under 35. Ecco un bando per aiutare i giovani"

"Sui giovani vogliamo investire per un futuro di crescita dei territori". Si tratta di uno dei punti cardini emerso in un primo incontro formale tra la rappresentanza della nuova amministrazione del Comune di Tresignana e la CCIAA nella sede di via Borgo Leoni Ferrara. Presenti per la CCIAA il vicepresidente Paolo Govoni e il segretario generale Mauro Giannatasio, mentre per il Comune di Tresignana, il sindaco Mirco Perelli e gli assessori Rita Canella e Dontaella Zuffoli. "Le imprese hanno bisogno di servizi, di modelli di riferimento, di una visione positiva della funzione dell’imprenditore perché fare impresa non è solo un fenomeno economico, ma, soprattutto nella crescente complessità di oggi, si alimenta di motivazioni, di valori, di orientamento al merito e promozione del cambiamento". Così si è rivolto Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di commercio Ferrara e Ravenna, a Mirko Perelli e Donatella Zuffoli, rispettivamente sindaco e assessore allo sviluppo economico, bilancio, frazioni e disabilità del Comune di Tresignana, in visita ieri pomeriggio (12 settembre) in Camera di commercio. I sindaci - ha proseguito Govoni - sono la frontiera istituzionale più esposta verso la quotidianità concreta, verso chi guarda al domani con forti aspettative e verso chi vive con il disagio dell’oggi. Ma è proprio questa conoscenza, questo contatto diretto con i cittadini, le imprese e i corpi intermedi, che rende la politica vitale e la partecipazione possibile". Al centro del confronto tra le parti un bando multiservizi mirato all’impresa giovanile, come spiegato dal segretario generale Mauro Giannatasio che verte su tre punti: "un impegno per la nascita sui territori comunali di nuove imprese under35, altro punto fondamentale incentivare e favorire le assunzioni di giovani nelle aziende. A completare i piani strategici del bando, quello della formazione". Sulla stessa linea il sindaco Mirco Perelli: "Il nostro impegno come amministrazione è quello di incentivare il settore delle imprese, soprattutto quelle giovanili. A tal fine abbiamo deciso di aderire al bando provinciale della CCIAA, cofinanziandolo con dieci mila euro da bilancio". Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Una peculiarità del nostro territorio è l’attrazione turistica per Tresigallo. A tal fine sarebbe importante-aggiunge Mirco Perelli-creare un focus su questo tema, oltre a pianificare bandi e risorse".

Mario Tosatti