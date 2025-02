Nasconde il ’fumo’ nel reggiseno

Viene arrestato perché, secondo l’accusa, avrebbe nascosto 36 grammi di hashish nel reggiseno di una donna, ma poi viene assolto perché il testimone non si presenta e nessuno può collegarlo al fatto. Sono cadute così tutte le imputazioni nei confronti di Naim Chalghoumi, noto per essere una presenza fissa in via Baluardi. Proprio qui era stato pizzicato dalle forze dell’ordine perché visto da un testimone far sparire la droga dopo aver ricevuto delle somme di denaro. Come nascondiglio aveva usato il reggiseno della sua ragazza, che ha patteggiato 8 mesi. L’uomo, invece, è stato assolto per insussistenza di prove dal momento che chi avrebbe dovuto riconoscerlo non lo ha fatto.

m.r.