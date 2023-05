Nascono tre nuovi asili Pioggia di soldi del Pnrr, si accende il disco verde

Entra nella fase operativa il percorso che porterà all’insediamento – o all’ampliamento – di tre nuovi asili sul territorio, che nei mesi scorsi hanno ottenuto il via libera agli stanziamenti Pnrr. Si tratta delle nuove strutture che sorgeranno a Quartesana (1.990.000 di euro di cui 1.584.000 di risorse europee), nel parco della scuola d’infanzia Guido Rossa (2.135.000 di euro, di cui fondi europei per 1.584.000 euro), al Doro, e dell’ampliamento del nido “I Girasoli” (1.670.000 di euro, di cui 1.056.000 da Pnrr), che aggiungerà nuove sezioni a quelle esistenti, estendendo inoltre il giardino e garantendo così accoglienza a 40 bambini in più. Nel complesso gli interventi consentiranno di dare accoglienza a circa 160 bambini.