Natale a Comacchio. L’evento sui Trepponti

A Comacchio, il Natale si riflette sui canali e nei cuori, regalando un’atmosfera unica grazie a un ricco programma di eventi che si susseguono per tutto il periodo festivo, fino al 6 gennaio. Simbolo delle festività a Comacchio sono i presepi sull’acqua, allestiti sotto i ponti più caratteristici: il Trepponti, il Ponte degli Sbirri, il Ponte del Teatro e altri, fino al 6 gennaio 2025. Tra questi spicca il presepe di Betlemme realizzato in legno di ulivo proveniente dalla Terra Santa. E poi ancora: il Ponte di Borgo; il Ponte San Pietro; il Ponte dei Sisti; il Ponte dei Geromiti; il Ponte Pasqualone; il Ponte del Carmine; sul Canal Maggiore, l’Imbarcazione Comacina; il Ponte Nuovo Anmi: un progetto che coinvolge diverse associazioni ed è coordinato da Confcommercio Ferrara. Una particolare Natività naturalistica, creata da Enrico Menegatti, è presente anche nella corte della Manifattura dei Marinati. Sul sagrato della Concattedrale, in piazza XX Settembre, spicca un presepe in legno di Giglio Zarattini e Riccardo Buonafede, ispirato alla vita nelle valli, mentre all’interno si può ammirare un presepe settecentesco e i diorami della Cappella dei Sacchi. Nella Chiesa dei Caduti e nella Chiesa del Santo Rosario, i presepi scenografici raccontano la Natività con grande suggestione. Un tributo particolare è quello in Piazza Folegatti, dove un presepe dedicato ai Caduti sul Lavoro utilizza attrezzi da lavoro per evocare memoria e sacrificio. Nelle Valli di Comacchio sono stati allestiti dei presepi al Bettolino di Foce e Casone Donnabona. Oggi, da non perdere è la magia del Villaggio di Natale "Comacchioland", aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15, animato dalla Parata degli Elfi, che partirà alle 15 dal Ponte degli Sbirri verso il Parco della Resistenza. Dalle 17, spettacoli di magia e fachirismo intratterranno grandi e piccoli. Contemporaneamente, l’Antica Pescheria offrirà attività creative e momenti di relax musicale.