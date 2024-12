Natale a Villanova: presepi giganti e solidarietà tra tradizione e innovazione

Dai presepi giganti nelle aziende agricole ai paesi che diventano percorsi tra le natività; dall’albero della solidarietà nell’atrio della scuola al Natale di festa a teatro tra le divise dei carabinieri. La crisi non entra nella capanna.

Itinerari a Villanova

La rassegna dei presepi a Villanova sarà inaugurata domani alle 16,30 dal vescovo Gian Carlo Perego. Benedice don Kevin insieme al parroco dell’Unità pastorale delle grazie di Denore don Giovanni Pisa. Una lunga storia di fede. Nel XVII secolo la parrocchia contava 150 anime, adesso sono poco più del doppio. Saranno esposti davanti alle case e ai negozi una settantina di presepi, frutto della fantasia dei parrocchiani, giovani e anziani. Ci sarà un rinfresco. La rassegna fin dopo la Befana.

Nel cuore della Regione

Il presepe di Flavia Franceschini per il Natale in Regione, oggi alle 17 il presidente dell’assemblea legislativa Maurizio Fabbri e monsignor Giovanni Silvagni (Diocesi di Bologna), inaugurano la Natività dell’artista ferrarese. L’opera affonda le radici nella tradizione natalizia estense, nell’attività della bottega artigiana ’Cose di legno’ e nell’attività del Gruppo Subacquei Ferraresi. Nel centro di Ferrara è esistita, dall’80 al ’95, una bottega di intaglio e restauro ’Cose di legno’ che, in prossimità delle festività, era colma di scorci della città, dipinti, figure sacre scolpite. Nel vicolo veniva esposto, dal 1986, un presepe con personaggi a grandezza naturale. Questa la tradizione che rivive nell’arte di Flavia Franceschini.

L’abbraccio dell’Arma

I carabinieri hanno festeggiato il Natale al teatro Nuovo. Proseguendo un’iniziativa avviata lo scorso anno dal comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano, al Nuovo la grande famiglia dell’Arma ha celebrato le festività con uno spettacolo destinato ai figli dei militari. Babbo Natale, impersonato da Claudio Gentili, ha portato doni ai bimbi.

L’albero buono

All’istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara nel nome della solidarietà. Nell’atrio della scuola è stato allestito un albero di Natale. Ai suoi piedi i docenti, il personale scolastico e gli studenti lasciano pacchetti regalo con derrate alimentari per le famiglie bisognose, per contribuire a rendere il Natale dei meno fortunati meno triste. "Obiettivo – spiega la professoressa Francesca Calorenne – è condividere e diffondere, negli studenti, lo spirito di solidarietà". I doni verranno portati alla Caritas, segni di speranza.

Alunni d’oro

"Nella scuola primaria di Goro, gli alunni con bisogni educativi speciali, con il supporto delle insegnanti e dei collaboratori scolastici, hanno allestito e addobbato la scuola", spiega la docente Martina Pivanti. Canti in piazza oggi alle 11, ci sarà tutta la scuola primaria composta da 125 studenti.

La grande capanna

Nella serra della Floricoltura dei fratelli Quarella, a Gualdo del Comune di Voghiera, il maxi presepe realizzato da Cristina Quarella, al suo fianco la dipendente Ana Cucu. A pochi chilometri un’altra tradizione. Il presepe gigante all’agriturismo ‘La Strozza’ (Gualdo). E’ opera dei fratelli Marcello e Matteo Serafini con la mamma Lorena Visentini.