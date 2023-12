Natale, acceso l’albero ponte. Oggi in piazza con Ail e la festa dei pompieri

COPPARO

Qualche minuto prima della pioggia, venerdì a Copparo è stato acceso l’albero di Natale di piazza del Popolo, che accompagnerà il periodo delle festività. Si tratta di una struttura attraversabile dell’altezza di dodici metri, affiancata da un Babbo Natale luminoso alto cinque e largo quattro metri, che offre suggestive cornici per foto e selfie. Tante sono state le iniziative che hanno arricchito i primi due giorni del week-end dell’Immacolata e sono solo le prime della rassegna ‘Magico Natale’ che animerà il capoluogo e le frazioni. Oggi, già dalle 9, si potranno trovare Ail con ‘Una stella per la ricerca’ e Creativando con i mercatini creativi, per andare alla ricerca dei primi regali di queste festività. Sempre in mattinata saranno i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Copparo i protagonisti di un sentito momento di festa: nel corso della messa delle 11 si celebrerà la patrona Santa Barbara e, al termine, si terrà la benedizione dei mezzi di soccorso. I pompieri rappresentano una realtà cittadina particolarmente apprezzata e amata, peraltro particolarmente attiva: dal 1° dicembre 2022 al 31 novembre 2023 ha condotto ben 432 attività di soccorso tecnico urgente sul territorio. Nel pomeriggio bambini e famiglie sono invitati al Teatro ‘De Micheli’ per la rassegna ‘Junior!’ che propone, alle 16, lo spettacolo ‘La vendetta della strega Morgana’ (ingresso gratuito). In piazza la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta dalle 10 alle 22.30; in via Roma c’è il ‘Natale in Piazzetta’, con la giostra per i più piccini e le attività dei commercianti, e all’oratorio Don Orione sarà aperto il Mercatino per la Vita.

Valerio Franzoni