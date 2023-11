Natale ai lidi tra spettacoli, villaggi e presepi

Comacchio è pronta a calarsi nell’atmosfera natalizia, tra luci, colori e tantissime iniziative che da questo week-end animeranno il centro storico e le località del territorio sino al giorno dell’Epifania. Ieri a Palazzo Bellini è stato presentato il ricchissimo cartellone di ‘Natale di Luce’, frutto della collaborazione tra il Comune di Comacchio e diverse realtà: Cooperativa sociale Work & Belong, Po Delta Tourism, Made Eventi, Bialystok Produzioni, Acd San Giuseppe, Al Batal, Marasue, VL Fusion Lab, Noi che ci crediamo ancora, Famìa ad Magnavaca, Ippocampo Sub Club, Ascom, Civica Scuola di Musica, e tante altre, pronte a regalare magiche settimane a cittadini, turisti e visitatori che giungeranno per le festività.

Ad illustrare il tutto sono stati la vice sindaco Maura Tomasi, l’assessore Emanuele Mari, la dirigente del Settore Turismo Barbara Rovetti e Lucia Felletti in rappresentanza del Parco del Delta del Po, dinanzi ad una platea formata dai referenti di tutte le realtà impegnate negli eventi che si inseriscono nella ‘Settimana delle Sette Lune’, nuova iniziativa di Destinazione Turistica Romagna, che vedrà i sette comuni della riviera emiliano-romagnola idealmente uniti dal filo di luce di sette grandi lune collocate nei luoghi più iconici e spettacolari. "Le iniziative della rassegna ‘Natale di Luna’ sono rese possibili grazie al lavoro degli uffici comunali e di tante realtà – ha ricordato la vice sindaco Tomasi -. Siamo veramente felici di quanto stiamo facendo tutti assieme".

Un impegno che, come ha rimarcato l’assessore Mari, ha contribuito ad "elevare Comacchio tra i luoghi più importanti dal punto di vista turistico e culturale". Tra le novità di quest’anno, vi sarà la suggestiva e armonica illuminazione dei presepi sotto i principali ponti del centro storico, gestita dal Comune. Non mancheranno gli alberi natalizi che si riflettono sull’acqua, le tradizionali bolaghe illuminate a dare il benvenuto alle feste e i mercatini.

Nell’arena di Palazzo Bellini prenderà vita già da domenica, ‘ComacchioLand’, il villaggio natalizio con giochi, intrattenimenti e laboratori dedicati ai più piccoli; vi saranno concerti, parate in centro storico, e gli appuntamenti della rassegna ‘I Colori del Natale’ con ‘Le anteprime’ presso la sala polivalente di Palazzo Bellini, il ‘Natale in piazza’ con spettacoli itineranti in centro e ‘Natale nella Bottega di Geppetto’ all’Antica Pescheria. Antica Pescheria che nei week-end ospiterà il servizio bar, aperitivi, dj set grazie alla collaborazione con New Esperia Beach e Bagno Battija. E ancora, la sfilata ‘Aspettando il Natale’ dedicata a bambine e bambini da 5 a 14 anni, curata da Art Fashion Academy di Patty Farinelli, che si terrà il 15 dicembre alle 19 alla sala Polivalente; sala Polivalente che il 23 dicembre alle 21 ospiterà il concerto ‘A Gospel Night with… Earl Bynum & The Mount Unity Choir’.

Iniziative per le festività si terranno anche a Lido degli Estensi, illuminata a festa (dove il 17 dicembre è prevista l’iniziativa cicloturistica ‘Pedalando con Babbo Natale’, a San Giuseppe, e a Porto Garibaldi, dove il 26 dicembre sul porto canale si terrà ‘Santo Stefano con noi’ e il tradizionale ‘Natale Sub’ con la fiaccolata sull’acqua alle 18.30. Questo e molto altro ancora. L’appuntamento è per domenica, dunque, con, alle 17, la cerimonia di accensione delle luminarie in piazzetta Trepponti.

Valerio Franzoni