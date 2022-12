Natale al cinema con il segno più "Di nuovo le file davanti alle casse"

Nei titoli di coda del Natale che è da poco trascorso si leggono entusiasmo e il segno più. E’ rosa il bilancio che traccia Simona Salustro, titolare della società che gestisce l’Apollo, nome dietro il quale si respira una storia e la magia del cinema, che è sì cambiamento ma anche tradizione, il rumore dei popcorn che sgranocchia il bambino in prima fila e il silenzio della riflessione che comincia quando si accendono le luci e torna a sorprendere la vita quotidiana attorno alla quale si riavvolge la pellicola. I numeri, rispetto al periodo di Natale del 2021 si registra nei 900 posti di cui dispone un balzo superiore al 40%. Il periodo considerato è quello canonico dei giorni di festa, 24, 25 e il 26. "Siamo cautamente ottimisti", commenta Salustro che ricorda quello che succedeva in questo periodo lo scorso anno. "La vigilia di Natale – va indietro nel tempo con amarezza – venne disposta all’improvviso la chiusura del bar". Una mazzata, il Covid che rialzava la testa, scomodo spettatore. Era obbligatorio stare in sala con la mascherina. E’ trascorso un anno, sembra ieri. Non solo i numeri. L’altro effetto di questo Natale è il ritorno al cinema italiano, al made in Italy. "Un dato che ci conforta", sottolinea. E che disegna la classifica per i 900 spettatori dell’Apollo. Primo nei giorni di Natale, ’Le otto montagne’, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Cognetti, pellicola che ha vinto il premio della giuria al 75º Festival di Cannes. Al secondo posto gli inossidabili Aldo Giovanni e Giacomo con ’Il grande giorno’. ’Avatar’ si sistema, sempre nella hit parade dell’Apollo, sul terzo gradino del podio. Al quarto ‘The fabelmans’, di Spielberg. Tempo di bilancio, tempo di previsioni. All’orizzonte ci sono già i bagliori di Capodanno. Nel palinsesto, ’Le otto montagne’, ’Il grande giorno’, Whitney, ‘The fabelmans’. Simona Salustro azzarda un pronostico: "Contiamo su un bel risultato per il 31 sera, sarà un ritorno alla tradizione". Prima una buona visione all’Apollo, poi lo spettacolo nella piazza del Castello. Come una volta, poco più di due anni fa. "E’ stato bello in questi giorni rivedere le file alla cassa, siamo tornati ad essere un contenitore culturale a 360 gradi. Con eventi dedicati ai registi, una porta aperta sulla città, sui ragazzi e le scuole, sul territorio. Un legame fondamentale". Ancora avanti, quando la festa sarà finita, spenti i bagliori dei fuochi d’artificio. La programmazione riparte il 4 gennaio, sul grande scermo due commedie italiane. ’I migliori giorni’, commedia amara diretta da Massimiliano Bruno. Poi ’Tre di troppo’. Un mix tra riflessioni e risate, così è la vita.

Mario Bovenzi