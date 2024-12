Natale con la Junior Orchestra. Il concerto alla Sala della Musica

Questo pomeriggio alle 17, nella sala della Musica, si terrà il ’concerto di Natale’ della Flauti Junior Orchestra, un’orchestra di flauti traverso che nasce dalla collaborazione tra le insegnanti di flauto della rete delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale di Ferrara: Morena Mestieri, Valeria Astolfi, Laura Zavatti, Federica Martelli. Un concerto, questo che unisce le classi di flauto di alcuni istituti musicali, la scuola della banda Ludovico Ariosto e il conservatorio. In occasione del Natale, la giovane orchestra presenterà un repertorio ispirato alle Christmas Carols tradizionali, oltre ad alcuni brani della tradizione classica. L’attività dell’orchestra di flauti si colloca in una progettualità volta a potenziare il livello che ogni singolo alunno ha raggiunto, e a stimolare, oltre al miglioramento, la consapevolezza e il coinvolgimento del gruppo per ottenere la qualità del suono e la correttezza ritmica richieste. L’orchestra riunisce gli allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale Filippo De Pisis, Matteo Maria Boiardo e Teodoro Bonati, ed è aperta alla collaborazione degli ex alunni e dei bambini che hanno precocemente iniziato lo studio del flauto traverso. Recentemente l’orchestra ha ampliato l’ambito delle proprie collaborazioni, coinvolgendo anche gli allievi della classe di flauto di Federica Bacchi del conservatorio e di Mariangela Patrono della scuola della banda filarmonica comunale Ludovico Ariosto. L’orchestra monostrumentale favorisce la diffusione della conoscenza del flauto traverso, mostrando come lo studio di uno strumento possa costituire un riferimento importante nel percorso di crescita dei ragazzi. Il repertorio evidenzia l’entusiasmo di confrontarsi con brani celebri di grandi autori.