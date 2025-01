"Natale flop sulle spiagge, manca una strategia"

"La stagione invernale 2024-2025 per gli stabilimenti balneari di Comacchio ha evidenziato criticità che non possono essere ignorate". A sollevare la questione è stato Nicola Ghedini, titolare del Bagno Kursaal di Lido di Spina e presidente di Cna Balneari, le cui osservazioni hanno trovato pieno sostegno da parte della lista civica Libera Comacchio. Infatti, il suo coordinatore Vito Troiani ha sottolineato l’urgenza di affrontare problematiche "che rischiano – afferma – di compromettere il futuro del turismo locale". A suo parere il sistema va ripensato perché, nonostante gli sforzi degli imprenditori balneari per rendere le spiagge e gli stabilimenti attrattivi anche in inverno, i risultati sono stati deludenti. "Gli eventi culturali e gastronomici, insieme all’offerta per residenti e turisti, non sono riusciti a garantire un afflusso sufficiente a giustificare i costi operativi – sottolinea –. Tra questi costi, uno dei più contestati è l’obbligo di garantire la presenza di bagnini di salvataggio anche nei mesi invernali". Troiani, in linea con le osservazioni di Ghedini, ha definito questa norma "alquanto improponibile", "considerando l’assenza quasi totale di bagnanti durante la stagione fredda e l’inutilità pratica di tale requisito. Questo obbligo, invece di favorire la sicurezza, grava ulteriormente sugli stabilimenti, già provati da spese fisse difficili da sostenere in un periodo poco redditizio". Nicola Ghedini e Libera Comacchio sottolineano, inoltre, l’assenza di una strategia di marketing incisiva e di una sinergia reale tra operatori locali e istituzioni. "Per destagionalizzare il turismo – afferma – non basta investire in eventi e attività, serve una pianificazione mirata e una comunicazione che sappia attirare visitatori anche nei mesi più freddi". Troiani suggerisce di puntare su eventi che valorizzino le eccellenze culturali, gastronomiche e naturali del territorio, "rafforzando l’identità di Comacchio come destinazione attrattiva tutto l’anno". La lista civica, dunque, si unisce all’appello di Ghedini, "invitando amministrazioni, imprenditori e cittadini a fare fronte comune. È necessario aprire un dialogo costruttivo per rivedere normative ormai superate e investire in soluzioni che possano davvero sostenere l’economia locale. La destagionalizzazione non deve rimanere un’utopia, ma trasformarsi in un obiettivo concreto per rilanciare il turismo e offrire nuove opportunità al territorio".

Valerio Franzoni