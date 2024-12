’Natale in pace’ al santuario

Domani alle 16.30, al Santuario della Roccaun bel concerto organizzato dall’Associazione Amici di San Francesco. Con il titolo ‘Natale di pace’, sarà il concerto del coro ‘Voci di Pace’ di Finale Emilia diretto dal Maestro Lorenzo Fioratti, con ben 35 coristi. Il concerto sarà a ingresso libero, con la possibilità di acquistare i biglietti della lotteria che sarà estratta il 21 dicembre o lasciare un’offerta in un apposita urna in chiesa, in quanto l’iniziativa è legata alla raccolta fondi per aiutare realtà colpite dall’alluvione. Un bel gesto che vicino a Natale vuole essere ancor più forte.