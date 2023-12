Natale in piazza, un ricco cartellone con Comune e Pro Loco

Grande folla per l’avvio di "Ti… Porto il Natale", il ricco programma di appuntamenti a Portomaggiore e frazioni per animare il territorio fino al 7 gennaio, un cartellone costruito per promuovere la tradizione di una tra le feste più sentite dell’anno. Grazie al lavoro di Pro Loco e il contributo prezioso delle associazioni, saranno tante le proposte e le iniziative dedicate alle bambine, ai bambini e a tutte le persone che trascorreranno il periodo natalizio a Portomaggiore. Il programma prevede eventi di piazza, culturali e di solidarietà. Cuore delle attrazioni delle feste la pista di pattinaggio sul ghiaccio, montata nella centralissima piazza Umberto I, mentre in piazzetta Ex Duomo ad accogliere i bambini ci sarà il Villaggio di Babbo Natale e sotto ai portici di piazza Giovanni XXIII l’esposizione dei presepi a cura dell’Avis. Oltre agli appuntamenti dedicati ai più piccoli non mancheranno le proposte gastronomiche, i mercatini e le tantissime iniziative organizzate nelle frazioni. Da tenere d’occhio il calendario delle proposte negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato" e il programma delle mostre e delle visite guidate alla delizia estense del Verginese e in Vinaia. Il Centro Ancescao Le Contrade organizzerà diversi appuntamenti: laboratori a cura del Gruppo Animatori, incontri tematici, pranzi sociali e per chiudere l’anno in compagnia il cenone di capodanno. Ricco calendario di proposte laboratoriali anche nell’ex asilo parrocchiale – Oratorio San Carlo. Fondamentale il supporto di Avis, che curerà come sempre gli appuntamenti dedicati alla solidarietà con Telethon. Da segnalare inoltre il concerto Gospel, con il Joy Gospel Choir, che si terrà il 16 dicembre nella chiesa Collegiata alle 20.30.