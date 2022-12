’Natale in pista’ in piazza Garibaldi

Fino all’8 gennaio, grazie al lavoro di tantissime associazioni del territorio, continuerà Natale in pista, che porta con sé laboratori, animazione, spettacoli, mostre, concerti e l’immancabile pista di ghiaccio in piazza Garibaldi. Nel centro infatti si pattina a ritmo di musica nella grande pista di ghiaccio 18x32 metri allestita da Soelia. Prima volta nella pista? Niente paura: si può richiedere i tutori per imparare in sicurezza. Ci saranno infatti quattro simpatici tutori gratuiti per i bambini. Fino al 6 gennaio in collaborazione con Leo Club Argenta e Lions Club Terre del Primaro si potrà portare la letterina nella casetta di legno in piazza Garibaldi e inseriscila nella buchetta della posta, i folletti la invieranno nelle magiche terre di Babbo Natale.