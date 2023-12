Natale, lunga settimana di eventi tra concerti, presepi, sport e cori

Ritorna la magia del Natale a Ferrara, con una serie di appuntamenti che arricchiranno i giorni che precedono la festa. Previste in via straordinaria aree di parcheggio gratuite in viale Cavour, piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio, attive nei week end e nei giorni festivi, per facilitare la partecipazione alle manifestazioni e l’accesso alle attività commerciali e ai mercatini.

Quanto agli eventi, questa sera alle 20.45 torna al Teatro Comunale il tradizionale appuntamento con Ferrara Christmas Pop Rock. Protagonisti saranno il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana da lui diretta e le giovani voci di Art Voice Academy, ospiti d’eccezione Luisa Corna e Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi. Parte del ricavato sarà devoluto a Telethon.

Sempre oggi alle 15 per i più piccoli c’è la “Merenda degli elfi di Acer” e alle 17.30 nella parrocchia San Giovanni Evangelista di Quacchio, c’è lo spettacolo natalizio aperto alla cittadinanza della scuola “Maria Immacolata”. Sempre per i più piccoli, il 23 dicembre alle 10 nella biblioteca “A.Luppi” di Porotto è il momento de “La vera storia di Spaventapasseri e del suo amico natale (lettura per bambini dai 4 agli 8 anni), mentre nella parrocchia di San Maurelio a Malborghetto di Boara, nello stesso giorno, ci sono due appuntamenti: Babbo Natale con la slitta per i bambini e per coinvolgere tutta la frazione si terrà la Chiara stella, con i canti di Natale itineranti. Al Castello Estense, il 26 e 29 dicembre, alle 11 e alle 15 ci saranno i racconti per bimbi di “Natale in Castello”.

Atteso sempre per sabato 23 dicembre alle 18 in Piazza Trento e Trieste, è il concerto del coro di voci bianche di San Francesco, diretto da Padre Orazio, che proporrà diciotto brani della tradizione natalizia, cantati in diverse lingue. Per gli amanti dello sport lo stesso giorno, al Palasport, dalle 10 a mezzanotte, ci sarà anche Pattinatale, il saggio di Natale a scopo benefico dei Pattinatori Estensi, mentre al Palaboschetto, dalle 15 alle 18.30 è in programma il saggio di Natale del Pattinaggio il Quadrifoglio ASD.

Domenica 24 dicembre, alle 19, si terrà l’affascinante “Presepe sull’acqua” nel fossato del Castello Estense. La manifestazione, che quest’anno festeggia il quarantesimo anniversario, vedrà coinvolto il Gruppo subacqueo ferrarese che, in collaborazione con il Canoa Club di Vigarano, terrà una fiaccolata in acqua. Una trentina di subacquei porteranno il Gesù Bambino nella culla del presepe, già predisposto nel fossato. A queste iniziative in centro storico si aggiungono i mercatini, il villaggio di Babbo Natale e l’albero, attrattivi sia per i turisti che per i ferraresi. La vigilia diventa un momento di ritrovo per le comunità che animano le frazioni. Nella chiesa di Montalbano e nella chiesa di Gaibanella, il 24 dicembre, alle 22 si terrà la messa di Natale con vin brulè e panettone, come anche nella chiesa di Viconovo (alle 22.30) dove è previsto un rinfresco finale, nella chiesa di San Martino (alle 23) e nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Pontegradella.

Nella parrocchia di Marrara è prevista la cioccolata calda per tutti. Spazio anche alla tradizione dei presepi. A Viconovo - Borgo del passo, dal 24 dicembre al 7 gennaio ci sarà il “Borgo del presepe”, mentre nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Pontegradella, ci sarà l’appuntamento del presepe nelle case. Nella parrocchia di Marrara, dal 25 dicembre al 31 gennaio c’è il “Presepe in Chiesa”. Cresce poi l’attesa per il Capodanno a Ferrara con l’incendio del Castello e lo spettacolo piromusicale che richiama, ogni anno, persone da ogni parte d’Italia e dall’estero.

re. fe.