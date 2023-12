Natale nelle scuole aspettando la Fiera in via Guercino

CENTO

Non si fermano gli appuntamenti natalizi sul territorio e oggi, alle 17 ci sarà la rappresentazione natalizia ’Che spettacolo il Natale di Francesco!’, nella sede del Cso Gruppo Verde, in via Nuova 31 a cura del Centro Socio-occupazionale Gruppo Verde. Venerdì, invece, nel refettorio della scuola di Penzale alle 18 ci sarà il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Pascoli e alle 19 seguirà un rifresco. Scuola che sarà impegnata anche sabato, dalle 10 alle 12 all’istituto Pascoli con il Mercatino di Natale che vedrà tante produzioni degli alunni e la partecipazione di associazioni di volontariato del territorio in collaborazione con il Settore Rosa della Polisportiva Centese, Gruppo Verde, Faedesfa, Strade, Libera, Enpa.

Nelle domeniche 17 e 24 dicembre, in centro storico ci sarà la Fiera di Natale, che l’amministrazione comunale vede come connubio con il ricco programma di iniziative previste nelle principali vie e per offrire alla comunità un ampio e variegato insieme di proposte per il periodo natalizio. La Fiera si snoderà in via Guercino, lungo il tratto compreso tra piazza Guercino e Piazzale della Rocca, escluse. Si parla di una ventina di posteggi per i quali è demandato al Comando di polizia locale l’assegnazione delle varie attività che saranno presenti.