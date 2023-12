Natale, pista sul ghiaccio aperta

Si comincia a respirare l’atmosfera natalizia a Copparo. Venerdì pomeriggio, infatti, è stata aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio che accompagnerà le prossime festività e che resterà in piazza della Libertà fino a metà del mese di gennaio. L’attrazione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22.30; la notte di San Silvestro si potrà pattinare anche dalle 22 alle 2. La pista è dotata di zona rimessaggio e cambio pattini e di zona cibo e bevande. Per informazioni e prenotazioni: 349-6400779 o simonespada1987@gmail.com (è possibile effettuare prenotazioni per gruppi di minimo 10 persone). Nello stesso pomeriggio si sono accese anche le luminarie natalizie stradali del capoluogo e delle frazioni, mentre oggi si potranno visitare anche i mercatini Creativi Creativando dove trovare le decorazioni natalizie e i primi regali.