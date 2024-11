Natale ricco in paese, oltre cinquanta eventi

Un palinsesto lungo quaranta giorni, dall’1 dicembre al 6 gennaio, con cinque grandi eventi in Piazza Garibaldi e cinquanta altri appuntamenti su tutto il territorio. È il Natale a Bondeno 2024, presentato in conferenza stampa dall’Amministrazione e dalle associazioni di volontariato che collaborano nella realizzazione delle iniziative. Protagoniste, ancora una volta, saranno le luci, "e in particolare lo spettacolo “Accendiamo il Natale” dell’8 dicembre in piazza che darà il via ai grandi eventi e che svelerà l’illuminazione del maestoso abete alto 15 metri e della nuova, imperdibile sorpresa luminosa del Centro Storico, peraltro con uno spettacolo di fontane danzanti – è la presentazione del sindaco, Simone Saletti –. Abbiamo lavorato di concerto con i tanti volontari del territorio, con le parrocchie e a sostegno delle attività, con il solo obiettivo di rendere Bondeno attrattiva per un mese non soltanto ai cittadini ma anche a chi verrà da fuori comune". Il programma dei cinque grandi eventi, ciascuno reso più dolce e caldo grazie alle “Sfiziosità delle Associaizoni”, proseguirà poi sabato 14 con i Mercatini delle Associazioni e la musica di Auxing, sabato 21 con l’arrivo dell’autentico Babbo Natale, il Coro Sorridi con Noi e un infuocato spettacolo piromusicale, venerdì 27 con la novità assoluta della Festa Anni ‘90 animata dalla musica Rewind 90 e dai loro effetti scenici e pirotecnici, e infine lunedì 6 gennaio con il tradizionale arrivo della Befana e il rogo “A brusen la Vècia”. "Senza dimenticare il Concerto di Capodanno alla Sala 2000 dei Souvenir de Noel – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –, che ha le carte in regola per essere considerato il sesto grande evento. È impossibile condensare tutti gli appuntamenti in poche parole: basti pensare che, per essere descritto interamente, il programma ha richiesto la realizzazione di un opuscolo lungo sedici pagine e reperibile gratis nelle attività commerciali oppure online sul sito istituzionale. Chiaramente – chiosa Poltronieri – al centro degli eventi vi saranno la cultura con sette mostre artistiche e l’attenzione verso i giovani e i giovanissimi, con una moltitudine di occasioni pensate per loro". Le luci, che negli ultimi anni hanno incuriosito tante persone ottenendo numerosi apprezzamenti, arriveranno davvero in tutto il territorio, "con un albero illuminato in ogni frazione per portare la Magia delle Feste ovunque, dal Capoluogo alle frazioni – ha rimarcato l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Proprio i centri urbani distanti da Bondeno sono una parte essenziale della programmazione natalizia".

Claudia Fortini