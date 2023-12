Natale ricco: pioggia d’iniziative: "Spettacoli e buon cibo in piazza"

Arriva il programma delle iniziative natalizie e sono sessanta gli appuntamenti fra il Capoluogo e le frazioni e sei grandi eventi distribuiti in altrettante giornate. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, per un mese "c’è una programmazione che abbraccia i gusti di tutti e che garantisce momenti di svago e di socializzazione a bambini, adulti, famiglie e anziani – premette il sindaco Simone Saletti –. Oltre alle numerose manifestazioni e a un albero illuminato in ogni frazione, Piazza Garibaldi sarà impreziosita da una nuova sorpresa luminosa: sulle facciate degli edifici di metà piazza verranno infatti proiettate immagini natalizie, creando uno scenario suggestivo in cui passeggiare divertendosi e facendo acquisti, godendosi appieno la magia delle feste".

L’8 dicembre "Accendiamo il Natale" e il 9 il secondo grande appuntamento in piazza con "I suoni del Natale": un pomeriggio di musica e succulente sfiziosità. Il 16 dicembre oltre all’inaugurazione del ponte, ci sarà un concerto di musica anni ’80, a un laser show e a un buffet allestito dalle attività del Quartiere del Sole. Le grandi manifestazioni torneranno poi in piazza domenica 17 dicembre con "I doni del Natale", in cui saranno allestiti da parte delle associazioni i Mercatini della Solidarietà e la gastronomia del volontariato. Quinto appuntamento cardine sabato 23 dicembre, "La Magia di Babbo Natale", per aspettare in piazza l’arrivo dell’autentico Babbo Natale accompagnato dalla musica e da fontane danzanti di acqua, luce e fuoco. Per l’ultimo grande evento si giunge infine al nuovo anno, quando il 6 gennaio "La Befana Vien… a Bondeno".

Claudia Fortini