Natale tra musica, sci e solidarietà. Un magico wekeend per tutti i gusti

Per vivere la magia del Natale, Ferrara si veste a festa. Il weekend di domani e domenica è ricco di iniziative natalizie e così è intervenuto l’assessore al commercio e al turismo Matteo Fornasini: "Quest’anno – spiega una nota del Comune – abbiamo deciso di investire molto sul Natale e di mettere a sistema un calendario unico degli eventi che durante le festività vengono realizzati a Ferrara, sia in centro che in periferia e anche nelle frazioni, per rendere sempre più bella e attrattiva la città". Domani alle 18 in piazza Trento Trieste si esibiranno i ’Souvenir de Noel’. Il progetto è nato nel 2009 e consiste nel riproporre, in versioni insolite inusuali, una serie di rivisitazioni natalizie di standard americani degli anni 50 , tra swing e latin bossa.

L’idea è di Gianmarco Banzi, pianista e fisarmonicista del gruppo che terrà il suo concerto natalizio con quattro voci e sei musicisti, tra cui il docente del Conservatorio di Ferrara Stefano Melloni. Tra i brani che verranno eseguiti ci saranno ’Jingle bell cha cha cha’ e ’Santa Claus is coming to town bossa nova’. Alle 21 invece andrà in scena il concerto benefico della ’The Big Social Band’ per la ’Fondazione ADO’ alla Sala Estense. Sempre domani a partire dalle 15, via Ripagrande sarà dominata dai canti natalizi, grazie al contributo dei negozianti. Nella chiesa di Santo Spirito alle 16.30 è previsto il concerto benefico del ’Coro Polifonico di Santo Spirito’.

Per i bambini domani c’è la possibilità di provare lo sci, con la pista geosky che verrà allestita in piazza Municipale. In via Ripagrande 41, al ’Laboratorio di Chiara’ dalle 15.30 , ci sarà il concerto natalizio e il laboratorio per i bambini per decorare l’albero con ’Elf Creative Lab’ . Per le prenotazioni chiamare il numero 3477176144. Domenica la giornata di festa inizierà alle 9.30 in piazza Ariostea, da dove partiranno i ’Babbi Natale su due ruote’ , un raduno di motociclette che girerà per la città. Per gli amanti della musica da camera e pianoforte, alle 10.30 il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà Ferrara Duo Piano Festival con Maria Perrotta e Roberto Russo. La musica proseguirà alle 15.30 nell’Aula Magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (in via Darsena 57). Gli spettatori potranno assistere a ’1945-1964, Vent’anni di musica a Ferrara dalla liberazione alla riapertura del Teatro Comunale’ a cura di Dario Favretti. Anche dalla chiesa di Santo Spirito si sentiranno note melodiose: alle 16.30, il Coro Polifonico di Santo Spirito si esibirà nel tradizionale ’concerto di Natale’, sotto la guida di Francesco Pinamonti. Gli appuntamenti con la musica continueranno al centro Slavich, alle 17.30, Teatro Off propone “All other things”, titolo del primo EP del Tiumó Duo di Natalia Abbascià e Agostino Maiurano, uno spettacolo dedicato alla musica antica. Sempre il 17 dicembre si potrà assistere, a partire dalle ore 16.45, al Presepe Vivente a cura dell’Associazione genitori Luigi e Zelia Martin, allestito nella Basilica di San Francesco. Domenica, infine, non mancherà la solidarietà: al mattino, con la camminata pro Ado “Stracarducci” che partirà da piazza Ariostea alle 10 e, al pomeriggio, alle 15,30, con il saggio della Scuola Multidanza pro Ado alla Sala Estense.