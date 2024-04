’Nati per camminare’, i bambini del Montessori imparano la mobilità

È cominciata nei giorni scorsi la Campagna "Siamo nati per camminare 2023", promossa dalla Regione Emilia-Romagna tra le iniziative del progetto "Mobilityamoci: siamo nati per camminare e muoverci sostenibili, e come di consueto l’Amministrazione Comunale di Portomaggiore ha aderito in collaborazione con l’Istituto "Maria Montessori". Il tema di quest’anno, "Scopriamo la nostra casa", vuole sottolineare come la casa e la scuola siano i luoghi di riferimento dei nostri bambini, è lì che passano gran parte della loro giornata, ma sono luoghi chiusi e per crescere i bambini hanno bisogno di vivere all’aperto nello spazio pubblico. Ecco perché "Siamo nati per camminate" intende offrire loro un’occasione di muoversi e scoprire il loro paese sentendosi a casa. Tutti noi, infatti, sappiamo quanto sia importante per i bambini spostarsi in modo attivo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Camminare, correre, andare in bici o in monopattino sono attività fondamentali per la loro crescita e benessere. I bambini hanno bisogno anche dello spazio pubblico, di poterlo percorrere, esplorare, utilizzare come ambiente che li aiuti a sviluppare la loro autonomia e fiducia nelle proprie capacità. La campagna si propone di educare, attraverso il loro protagonismo, i bambini e le famiglie a una nuova cultura della mobilità e prendere coscienza che le grandi sfide ambientali che dobbiamo affrontare rendono necessario privilegiare la mobilità pedonale e ciclabile".

Franco Vanini