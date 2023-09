’Natura acustica del reale’, un pellegrinaggio tra suoni e vibrazioni

Sperimentare la “Natura acustica del reale”, come un pellegrinaggio nell’universo del suono e della vibrazione. E’ il tema di una conferenza proposta dai Ricostruttori nella preghiera oggi alle 16, nella loro sede di via Sgarbata, angolo Stradone del Gallo. L’esperto relatore, Ettore Infanti, presenta l’argomento citando Max Plank, padre nobile della fisica moderna, premio Nobel del 1918: “La materia non esiste, c’è solo energia in vibrazione”. Si tratta di una conferenza pratica, multimediale che prevede l’uso di diapason, campane tibetane, voce e respiro, cristalli di quarzo. Prima degli esercizi verrà spiegato in maniera semplice ma scientifica, come tutto ciò che ci circonda possa modificare, in bene e in male, il nostro essere.