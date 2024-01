"Natura, gastronomia ed eventi. Le nuove sfide per il turismo"

COMACCHIO

Aumenta la presenza di turisti a Comacchio. A testimoniarlo è l’ultimo report regionale aggiornato a novembre scorso, che segna una crescita degli arrivi, sia italiani che stranieri, rispetto al 2019, anno pre-covid. E rispetto al 2022 si registra un incremento di visitatori stranieri pari al +7,8%. Un altro dato significativo riguarda la presenza di Comacchio, al 25esimo posto, nella classifica dei Top 100 comuni turistici per produzione di valore aggiunto sul reddito. Un segnale indubbiamente positivo per la città e la costa comacchiese, frutto anche degli eventi che animano il territorio nell’arco dell’anno.

"Gli ultimi dati relativi alle presenze turistiche nel nostro territorio, che accogliamo con soddisfazione, sono chiari e inequivocabili: a Comacchio - dichiara il sindaco Pierluigi Negri - i visitatori sono nettamente in crescita. Questi dati - sottolinea il primo cittadino - premiano l’impegno dell’amministrazione nel proporre un’offerta turistica ampia che non si esaurisce con il balneare, ma che fa leva sulla cultura, sull’enogastronomia e sugli itinerari naturalistici, autentici assi portanti della nostra proposta che aprono a pubblici trasversali". Importante è anche il richiamo che stanno riscuotendo i diversi eventi ed iniziative che animano il territorio.

"Il nostro impegno a sostegno degli eventi, dalla Sagra dell’anguilla ad Halloween, dai concerti ai grandi appuntamenti sportivi, - evidenzia il primo cittadino - sta dando i risultati attesi richiamando, ogni anno, moltissimi visitatori. Produce, soprattutto, - conclude il sindaco - un ritorno concreto e misurabile nella crescita economica del territorio e, pertanto, nel benessere complessivo della comunità". Come evidenziato dal sindaco Negri, dunque, sono diverse le opportunità che il territorio è in grado di offrire a visitatori e turisti che scelgono il territorio lagunare per trascorrere le proprie vacanze: dagli eventi, alla cultura, passando per gli itinerari naturalistici e l’ospitalità, che richiamano persone praticamente tutto l’anno. Recentemente è stato archiviato il ricchissimo programma di iniziative legate alle festività natalizie e tra poche settimane (precisamente il 4 e 11 febbraio) si terrà un altro importante evento capace di attrarre un pubblico importante: l’originalissimo Carnevale sull’acqua, con la sfilata delle barche allegoriche lungo i canali cittadini e lo spettacolo sul monumentale Trepponti, che a giorni verrà presentato ufficialmente.

Valerio Franzoni