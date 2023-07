’Natura strumento di inclusione’ La Fondazione Novi vince il bando

Si intitola "Indoor e outdoor education, la natura come strumento di inclusione", il progetto, ideato dalla Fondazione Caterina Novi insieme ad un gruppo di lavoro comprendente altre realtà del territorio, che si è aggiudicato fondi per quasi 21.000 euro, vincendo un bando regionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato alla creazione di reti di enti del terzo settore finalizzati alla promozione di attività di rilevanza sociale. Un gruppo di lavoro comprende anche Fondazione Zanandrea, Pensionato Cavalieri Gallerani, Casa Protetta Plattis, i Centri Sociali di Cento e Sant’Agostino, Auser Ferrara-Associazione per l’invecchiamento attivo ETS.

Il gruppo si è posto come obiettivi il contrasto alla solitudine degli anziani, l’inclusione sociale di persone con disabilità e la partecipazione di minori e giovani per uno scambio intergenerazionale, elaborando 4 azioni.

La prima, è ‘Un bosco per tutti’ perché lo stare all’aria aperta contribuisce al benessere della persona soprattutto per gli anziani: nel Bosco Integrale, oggi accessibile anche a chi ha difficoltà motorie, verranno realizzati percorsi e attività curate da giovani educatori. Con ‘Natura al centro’, attraverso la produzione di materiale audiovisivo, prevede laboratori esperienziali all’interno delle strutture per anziani e disabili del territorio che permettano di vivere un’esperienza di immersione nella natura a chi non può muoversi dalla propria dimora.