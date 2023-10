Navetta per i parenti dei cari estinti e modifiche alla viabilità

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale: istituirà per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre il senso unico di marcia su tutta la via del Camposanto (cimitero di Comacchio) con direttrice di marcia in direzione strada provinciale ‘Rossonia’ (entrata da via Marina - uscita Idrovoro ‘Guagnino’). Per il solo giorno del 2 novembre, invece, verranno attivate due navette gratuite a servizio dei visitatori dei Cimiteri di Comacchio (Comacchio "Cimitero Comacchio"Porto Garibaldi e ritorno) e San Giuseppe (Porto Garibaldi" Lidi Scacchi-Pomposa" Cimitero San Giuseppe e ritorno). Infine si informa che alle 15 del 2 novembre, nella chiesetta del Cimitero di Comacchio, sarà celebrata una Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Gian Carlo Perego.