Nebbia contro la siccità a Ferrara: “La usiamo per irrigare”

Ferrara, 5 marzo 2023 – Una volta si diceva che la nebbia era così fitta che potevi poggiarci la bici. Con il clima pazzo la nebbia in certi giorni è tornata ad essere spessa come nel passato – cartolina della pianura padana – e anche se non ci si può appoggiare la bici – è solo una battuta – ci puoi però con quella coperta pesante come lana irrigare i campi. E’ l’ultima frontiera dell’agricoltura 4.0, un passo avanti rispetto all’irrigazione a goccia adottata per risparmiare acqua, un passo avanti anche rispetto ai sistemi satellitari installati a bordo di futuristici trattori, che come astronavi ti dicono quando e dove irrigare. VIVAI SALVI SILVIA SALVI KIWICaldo e siccità sui campi "Agricoltori in allerta" E non c’è bisogno nemmeno di fare ricorso all’alta tecnologia, la nebbia, come le zanzare è qui, sempre presente, fastidiosa. Il sistema per irrigare con la nebbia fa parte di un progetto che ha unito, in un’ideale stretta di mano, consorzio di bonifica Ferrara guidato da Stefano Calderoni e il colosso dell’ortofrutta Salvi, in primi fila Silvia Salvi, ormai per antonomasia la regina della frutta. Una stretta di mano tra pubblico e privato che ha creato un sistema virtuoso...