Negli ambulatori di Casumaro arrivano due nuovi medici

A partire da lunedì, gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale Daniele Tomasini e Udo Onyegbule Nwoko saranno trasferiti dall’attuale sede di via Bondenese 211 a Piazza Donatori di Sangue, 1, a Casumaro.Gli orari di ambulatorio dei due professionisti rimarranno invariati.

Per ulteriori informazioni, i pazienti possono contattare l’azienda Usl o gli ambulatori di riferimento. In un secondo momento, nel mese di aprile, si attiverà il punto prelievi di prossimità e appena possibile è previsto anche lo spostamento nella stessa struttura dell’auto medica del 118. L’azienda Usl di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Cento, è dunque impegnata a concludere l’iter che riguarda il nuovo polo della frazione centese, sottolineando che l’obiettivo è quello di fornire servizi sanitari essenziali e di qualità, in linea con le necessità della comunità locale. L’obiettivo è fornire di tutti i servizi necessari al struttura giù dal mese di parile.

l.g.