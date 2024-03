"Negozi chiusi, no all’isolamento delle frazioni"

Per la prima volta dalla chiusura per Covid, sabato scorso, ha riaperto il circolo Arci di Villanova, grazie al prezioso lavoro di volontari e volontarie, che hanno permesso di svolgere qui l’iniziativa organizzata da La Comune di Ferrara per presentarsi e continuare l’attività di ascolto dei cittadini per la costruzione di un programma ’dal basso’. All’evento, dove era presente la candidata Anna Zonari, hanno partecipato alcune decine di abitanti di Villanova e delle frazioni limitrofe. "Servono spazi di socializzazione e a disposizione della comunità, come questo circolo o come la scuola", hanno dichiarato alcuni residenti, tra cui la maestra Paola Benazzi, perché "solo così un paese può rimanere vivo e creare una comunità solidale". Frazioni come Villanova, Albarea, Viconovo e Denore, secondo La Comune di Ferrara, rischiano di rimanere sempre più isolate dal resto del territorio comunale. "Anni fa Villanova era un paese con vari negozi e attività, ora ne sono rimasti pochissimi e se si continuerà su questa direzione, queste frazioni rischieranno di essere abitate solo da una popolazione anziana, sempre più isolata, lontana dai servizi principali, in primis quelli sanitari", ha sottolineato Maria Grazia Bracci. I cittadini e le cittadine hanno chiesto attenzione alle loro necessità, per esempio pensando ad una rete ciclabile tra le varie frazioni e ad un progetto capace di rivalutare il territorio per renderlo attrattivo, ad esempio valorizzando la via navigabile del Po di Volano. Ampio spazio è stato dedicato alle preoccupazioni legate al progetto di una centrale a biometano, alla mancanza di informazioni al riguardo, nonostante "le numerose richieste – spiega gli organizzatori dell’iniziativa – all’Amministrazione Comunale (ricordiamo che il primo cittadino è responsabile della condizione di salute della popolazione) e di come non si possa tollerare che le decisioni calino dall’alto su questioni così rilevanti sull’impatto ambientale". Oltre agli interventi della candidata e di numerosi residenti, sono intervenuti Sandra Travagli ed Adele Pazzi del comitato NoBiometano, Federico Besio degli Ecologisti Verdi.